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Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка

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Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 1
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 2
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 3
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 4
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 5
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 6
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 7
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 8
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Agnes Obel
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 1
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 2
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 3
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 4
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 5
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 6
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 7
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 8
  • Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391091556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Agnes Obel
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Evil Theme, Moonbird, Edens Island, The Nights, Ay Ay Ay Ay (Angle-lala), Great Mission, Aleluia (Feat. Tamba Trio), Bloody Shadows from a Distance, I Go to Sleep, Piano Quintet, V, Stretch Your Eyes (Ambient Acapella), Pilentze Pee, Glemmer Du, Bee Dance, The End, Party Girl, Oscura Primavera, I Lie, Images, Poem About Death
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка

Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391091556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Agnes Obel
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Evil Theme, Moonbird, Edens Island, The Nights, Ay Ay Ay Ay (Angle-lala), Great Mission, Aleluia (Feat. Tamba Trio), Bloody Shadows from a Distance, I Go to Sleep, Piano Quintet, V, Stretch Your Eyes (Ambient Acapella), Pilentze Pee, Glemmer Du, Bee Dance, The End, Party Girl, Oscura Primavera, I Lie, Images, Poem About Death
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Agnes Obel - Late Night Tales (5060391091556) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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