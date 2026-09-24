Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707796
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Funk
Трек-лист
The Pointer Sisters - Happiness, Commodores - Girl I Think The World About You, Rufus & Chaka Khan - Once You Get Started, Johnny Hammond - Fantasy, Ramsey Lewis - Whisper Zone, Leon Ware - Whats Your Name, Ashford & Simpson - Stay Free, Kleeer –Tonights The Night, Dexter Wansel - Ill Never Forget, Sister Sledge - Pretty Baby, Jos? Feliciano - California Dreaming, Dexter Wansel - Life On Mars, Lalo Schifrin - Theme From Enter The Dragon, Marvin Gaye - Here, My Dear, Patrice Rushen - Music Of Th
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в Сплит8719262024885, Annihilator, Alice In Hell (coloured) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитМумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитMadonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Funk
Трек-лист
The Pointer Sisters - Happiness, Commodores - Girl I Think The World About You, Rufus & Chaka Khan - Once You Get Started, Johnny Hammond - Fantasy, Ramsey Lewis - Whisper Zone, Leon Ware - Whats Your Name, Ashford & Simpson - Stay Free, Kleeer –Tonights The Night, Dexter Wansel - Ill Never Forget, Sister Sledge - Pretty Baby, Jos? Feliciano - California Dreaming, Dexter Wansel - Life On Mars, Lalo Schifrin - Theme From Enter The Dragon, Marvin Gaye - Here, My Dear, Patrice Rushen - Music Of Th
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка