Lady GaGa - The Fame (0602517854772) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
The Fame
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707786
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602517854772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
The Fame
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just Dance, Lovegame, Paparazzi, Poker Face, Eh, Eh (Nothing Else I Can Say), Beautiful, Dirty, Rich, The Fame, Money Honey, Starstruck, Boys Boys Boys, Paper Gangsta, Brown Eyes, I Like It Rough, Summerboy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lady GaGa - The Fame (0602517854772) виниловая пластинка
The Fame (рус. Слава) — дебютный альбом певицы Леди Гаги.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602517854772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
The Fame
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just Dance, Lovegame, Paparazzi, Poker Face, Eh, Eh (Nothing Else I Can Say), Beautiful, Dirty, Rich, The Fame, Money Honey, Starstruck, Boys Boys Boys, Paper Gangsta, Brown Eyes, I Like It Rough, Summerboy
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Fame (рус. Слава) — дебютный альбом певицы Леди Гаги.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Lady GaGa - The Fame (0602517854772) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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