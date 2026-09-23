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Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка

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Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 1
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 2
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 3
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 4
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 5
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 6
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 7
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 8
Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul Weller
Альбом (сингл)
An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley &amp; The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка
5 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602438459421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul Weller
Альбом (сингл)
An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Andromeda, English Rose, My Ever Changing Moods, On Sunset, Carnation, Glad Times, Broken Stones, Gravity, Its A Very Deep Sea, Bowie, Equanimity, Youre The Best Thing, Still Glides The Stream, Movin On, Wild Wood, Rockets, You Do Something To Me, White Horses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка

Запись концертного выступления (в сопровождении симфонического оркестра BBC).

Отзывы о товаре Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602438459421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul Weller
Альбом (сингл)
An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Andromeda, English Rose, My Ever Changing Moods, On Sunset, Carnation, Glad Times, Broken Stones, Gravity, Its A Very Deep Sea, Bowie, Equanimity, Youre The Best Thing, Still Glides The Stream, Movin On, Wild Wood, Rockets, You Do Something To Me, White Horses
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Запись концертного выступления (в сопровождении симфонического оркестра BBC).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The BBC Symphony Orchestra (0602438459421) виниловая пластинка - по цене 5370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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