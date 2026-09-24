Top.Mail.Ru
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
This Strange Engine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759203186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
This Strange Engine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Man Of A Thousand Faces, One Fine Day, 80 Days, Estonia, Memory Of Water, An Accidental Man, Hope For The Future, This Strange Engine
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка

Альбом британской прогрессивной рок-группы Marillion, выпущенный в 1997 году. Он стал важной вехой в карьере группы, представляя собой сочетание их характерного звучания с более современными элементами.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759203186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
This Strange Engine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Man Of A Thousand Faces, One Fine Day, 80 Days, Estonia, Memory Of Water, An Accidental Man, Hope For The Future, This Strange Engine
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом британской прогрессивной рок-группы Marillion, выпущенный в 1997 году. Он стал важной вехой в карьере группы, представляя собой сочетание их характерного звучания с более современными элементами.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - This Strange Engine (4029759203186) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...