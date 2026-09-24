Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
EPARISTERA DAIMONES
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 707745
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028647816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
EPARISTERA DAIMONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Goetia, Abyss Within My Soul, In Shrouds Decayed, Shrine, A Thousand Lies, Descendant, Myopic Empire, My Pain, The Prolonging
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка
Eparistera Daimones — дебютный альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2010 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Впечатляюще массивный, тяжелый и мрачный дебютный альбом Triptykon был встречен всеобщим признанием как музыкальных критиков, так и поклонников группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028647816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
EPARISTERA DAIMONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Goetia, Abyss Within My Soul, In Shrouds Decayed, Shrine, A Thousand Lies, Descendant, Myopic Empire, My Pain, The Prolonging
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Eparistera Daimones — дебютный альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2010 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Впечатляюще массивный, тяжелый и мрачный дебютный альбом Triptykon был встречен всеобщим признанием как музыкальных критиков, так и поклонников группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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