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Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка

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Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 1
Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 2
Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 3
Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 4
Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 5
Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
EPARISTERA DAIMONES
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 1
  • Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 2
  • Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 3
  • Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 4
  • Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 5
  • Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028647816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
EPARISTERA DAIMONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Goetia, Abyss Within My Soul, In Shrouds Decayed, Shrine, A Thousand Lies, Descendant, Myopic Empire, My Pain, The Prolonging
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка

Eparistera Daimones — дебютный альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2010 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Впечатляюще массивный, тяжелый и мрачный дебютный альбом Triptykon был встречен всеобщим признанием как музыкальных критиков, так и поклонников группы.

Отзывы о товаре Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028647816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
EPARISTERA DAIMONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Goetia, Abyss Within My Soul, In Shrouds Decayed, Shrine, A Thousand Lies, Descendant, Myopic Empire, My Pain, The Prolonging
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Eparistera Daimones — дебютный альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2010 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Впечатляюще массивный, тяжелый и мрачный дебютный альбом Triptykon был встречен всеобщим признанием как музыкальных критиков, так и поклонников группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Triptykon - Eparistera Daimones (coloured) (0198028647816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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