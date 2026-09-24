The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (0602465173406) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Siamese Dream
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 707738
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465173406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Siamese Dream
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cherub Rock, Quiet, Today, Hummer, Rocket, Disarm, Soma, Geek U.S.A., Mayonaise, Spaceboy, Silverfuck, Sweet Sweet, Luna
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (0602465173406) виниловая пластинка
Siamese Dream — второй студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins, выпущенный первоначально в 1993 году. Издание на 180 г виниле в гейтфолде.. Альбом дебютировал на 10-й строчке в чарте Billboard, в США было продано более четырёх миллионов дисков, и более шести миллионов — по всему миру. Успех пластинки способствовал становлению Smashing Pumpkins как одного из важнейших элементов альтернативной рок-сцены США. «Siamese Dream» принёс группе первые номинации на премию Грэмми. На церемонии 1994 года, альбом был номинирован в категории «Лучший альтернативный альбом», а песня «Cherub Rock» в — «Лучшее хард-рок исполнение».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465173406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Siamese Dream
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cherub Rock, Quiet, Today, Hummer, Rocket, Disarm, Soma, Geek U.S.A., Mayonaise, Spaceboy, Silverfuck, Sweet Sweet, Luna
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Siamese Dream — второй студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins, выпущенный первоначально в 1993 году. Издание на 180 г виниле в гейтфолде.. Альбом дебютировал на 10-й строчке в чарте Billboard, в США было продано более четырёх миллионов дисков, и более шести миллионов — по всему миру. Успех пластинки способствовал становлению Smashing Pumpkins как одного из важнейших элементов альтернативной рок-сцены США. «Siamese Dream» принёс группе первые номинации на премию Грэмми. На церемонии 1994 года, альбом был номинирован в категории «Лучший альтернативный альбом», а песня «Cherub Rock» в — «Лучшее хард-рок исполнение».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (0602465173406) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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