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Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 4
Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 5
Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 4
  • Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 5
  • Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Look Out, Journey Into Melody, Return Engagement, Little Sheri, Tiny Capers, Minor Chant
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка

Альбом американского саксофониста Стэнли Тёррентайна, выпущенный в 1961 году на лейбле Blue Note Records. Этот альбом стал одним из знаковых записей в жанре джаз и демонстрирует мастерство Тёррентайна в игре на тенор-саксофоне.

Отзывы о товаре Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Look Out, Journey Into Melody, Return Engagement, Little Sheri, Tiny Capers, Minor Chant
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского саксофониста Стэнли Тёррентайна, выпущенный в 1961 году на лейбле Blue Note Records. Этот альбом стал одним из знаковых записей в жанре джаз и демонстрирует мастерство Тёррентайна в игре на тенор-саксофоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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