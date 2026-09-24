The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Avett Brothers
Альбом (сингл)
The Carpenter
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 707688
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537127900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Avett Brothers
Альбом (сингл)
The Carpenter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Once And Future Carpenter, Live And Die, Winter In My Heart, Pretty Girl From Michigan, I Never Knew You, February Seven, Through My Prayers, Down With The Shine, A Fathers First Spring, Geraldine, Paul Newman Vs. The Demons, Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитSonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитStanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитJean Guillou - Bach: Toccatas Et Fugues (Analogue) (079651995033...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит5060149623374, Tapscott, Horace, Dial ‘B’ For Barbra (Analogue) ...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитVarious Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) ...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитTony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая плас...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) винил...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537127900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Avett Brothers
Альбом (сингл)
The Carpenter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Once And Future Carpenter, Live And Die, Winter In My Heart, Pretty Girl From Michigan, I Never Knew You, February Seven, Through My Prayers, Down With The Shine, A Fathers First Spring, Geraldine, Paul Newman Vs. The Demons, Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка