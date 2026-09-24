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The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка

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The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 1
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 2
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 3
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 4
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 5
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Avett Brothers
Альбом (сингл)
The Carpenter
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 1
  • The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 2
  • The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 3
  • The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 4
  • The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 5
  • The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537127900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Avett Brothers
Альбом (сингл)
The Carpenter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Once And Future Carpenter, Live And Die, Winter In My Heart, Pretty Girl From Michigan, I Never Knew You, February Seven, Through My Prayers, Down With The Shine, A Fathers First Spring, Geraldine, Paul Newman Vs. The Demons, Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка

The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537127900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Avett Brothers
Альбом (сингл)
The Carpenter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Once And Future Carpenter, Live And Die, Winter In My Heart, Pretty Girl From Michigan, I Never Knew You, February Seven, Through My Prayers, Down With The Shine, A Fathers First Spring, Geraldine, Paul Newman Vs. The Demons, Life
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Avett Brothers - The Carpenter (0602537127900) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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