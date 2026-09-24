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Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка

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Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 1
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 2
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 3
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 4
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 5
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 6
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 7
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Белая полоса
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 1
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 2
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 3
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 4
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 5
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 6
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 7
  • Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Белая полоса
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Ty Zhe Ne Znaesh Kto Ya, Kolesom, Son, Belaya Polosa, Beznadezhniy Waltz, Chernye Cvety, III, Ne Vdvoem, Ya Tak Ustal, Zimnyaya
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка

Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Белая полоса
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Ty Zhe Ne Znaesh Kto Ya, Kolesom, Son, Belaya Polosa, Beznadezhniy Waltz, Chernye Cvety, III, Ne Vdvoem, Ya Tak Ustal, Zimnyaya
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молчат дома - Белая полоса (0843563174722) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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