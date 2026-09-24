Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Fergie
Альбом (сингл)
Dutchess
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 707680
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Will.i.am Music Group, A&M Records, Universal Music Group
Barcode
[0602547819659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Fergie
Альбом (сингл)
Dutchess
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fergalicious, Clumsy, All That I Got (The Make Up Song), London Bridge, Pedestal, Voodoo Doll, Glamorous, Here I Come, Velvet, Big Girls Dont Cry, Mary Jane Shoes , Losing My Ground, Finally
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка
Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Will.i.am Music Group, A&M Records, Universal Music Group
Barcode
[0602547819659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Fergie
Альбом (сингл)
Dutchess
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fergalicious, Clumsy, All That I Got (The Make Up Song), London Bridge, Pedestal, Voodoo Doll, Glamorous, Here I Come, Velvet, Big Girls Dont Cry, Mary Jane Shoes , Losing My Ground, Finally
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка
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Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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