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Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка

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Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 1
Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 2
Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 3
Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 4
Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Feist
Альбом (сингл)
Multitudes
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 1
  • Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 2
  • Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 3
  • Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 4
  • Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor, Universal Music France
Barcode
[0602448481689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Feist
Альбом (сингл)
Multitudes
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In Lightning, Forever Before, Love Who We Are Meant To, Hiding Out in the Open, The Redwing, I Took All of My Rings Off, Of Womankind, Become the Earth, Borrow Trouble, Martyr Moves, Calling All the Gods, Song for Sad Friends
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка

Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor, Universal Music France
Barcode
[0602448481689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Feist
Альбом (сингл)
Multitudes
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In Lightning, Forever Before, Love Who We Are Meant To, Hiding Out in the Open, The Redwing, I Took All of My Rings Off, Of Womankind, Become the Earth, Borrow Trouble, Martyr Moves, Calling All the Gods, Song for Sad Friends
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Feist - Multitudes (0602448481689) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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