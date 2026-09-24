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Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка

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Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Atlantic Crossing
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075992733113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Atlantic Crossing
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Three Time Loser, Hour, All In The Name Of Rock'N'Roll, Drift Away, Stone Cold Sober I Don't Want To Talk About It, It's Not The Spotlight, This Old Heart Of Mine, Still Love You, Sailing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка

ROD STEWART - ATLANTIC CROSSING Collector`s Edition. Продано 250 миллионов записей, и нет никаких сомнений в исключительном статусе РОДА СТЮАРТА как одного из величайших голосов, когда-либо созданных роком. Наибольших успехов он добился вместе с Warner Bros, сначала в качестве солиста группы Faces, а затем в беспрецедентной сольной карьере. В июне Warner Bros. отмечает выдающийся успех члена Зала славы рок-н-ролла РОДА СТЕВАРТА серией коллекционных изданий его самых успешных альбомов. Коллекционное издание ATLANTIC CROSSING выйдет 26 июня. Помимо ремастированного оригинального альбома и нескольких бонус-треков, лимитированное издание на 2 CD содержит различные ранее не издававшиеся треки и студийные ауттейки. ATLANTIC CROSSING стал шестым альбомом РОДА СТЮАРТА, вскоре после выхода был удостоен многочисленных золотых и платиновых наград и содержит два его главных хита: I Dont Want To Talk About It и Sailing.

Отзывы о товаре Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075992733113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Atlantic Crossing
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Three Time Loser, Hour, All In The Name Of Rock'N'Roll, Drift Away, Stone Cold Sober I Don't Want To Talk About It, It's Not The Spotlight, This Old Heart Of Mine, Still Love You, Sailing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
ROD STEWART - ATLANTIC CROSSING Collector`s Edition. Продано 250 миллионов записей, и нет никаких сомнений в исключительном статусе РОДА СТЮАРТА как одного из величайших голосов, когда-либо созданных роком. Наибольших успехов он добился вместе с Warner Bros, сначала в качестве солиста группы Faces, а затем в беспрецедентной сольной карьере. В июне Warner Bros. отмечает выдающийся успех члена Зала славы рок-н-ролла РОДА СТЕВАРТА серией коллекционных изданий его самых успешных альбомов. Коллекционное издание ATLANTIC CROSSING выйдет 26 июня. Помимо ремастированного оригинального альбома и нескольких бонус-треков, лимитированное издание на 2 CD содержит различные ранее не издававшиеся треки и студийные ауттейки. ATLANTIC CROSSING стал шестым альбомом РОДА СТЮАРТА, вскоре после выхода был удостоен многочисленных золотых и платиновых наград и содержит два его главных хита: I Dont Want To Talk About It и Sailing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - Atlantic Crossing (0075992733113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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