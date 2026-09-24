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OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка

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OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото 1
OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото 2
OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arcana
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707325
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OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка
4 430 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158026245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arcana
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Arcana, Introversione, Taranta, Luomo con s? stesso, 2) Sacro e profano, Percezioni extra sensoriali
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка

Саундтрек Ромоло Грано к фильму ужасов «Arcana» — фильм ужасов/драма, снятый Джулио Квести, в главных ролях которого, среди прочих, снялись Лючия Бозе, Маурицио Дельи Эспости и Тина Омон. Издание к RSD 2025 на прозрачном красном виниле с вкладышем 30x30 см. Для «Arcana» Ромоло Грано сочинил саундтрек, который развивается по-настоящему оригинальным образом, почти как в живом балете, характеризующимся классическими струнными с поп-музыкальным сопровождением, голосом Эдды ДельОрсо и органом Хаммонда в заглавном треке. «Introversione» включает струнные, полные напряжения, искаженные электрогитары и маримбу. «Taranta» — это в основном народная музыка со скрипкой и ударными, которые сопровождают некоторые эпизоды фильма. «Luomo con s? stesso» — чрезвычайно деликатная пьеса для гитары соло, затем романтически повторенная в «Luomo con s? stesso (Pt. 2)» в оркестровой версии с голосом Эдды ДельОрсо и поп-ритмами. «Sacro e profano» содержит часть двух предыдущих тем, но с таинственным исполнением скрипки, искаженными электрогитарами и диссонансными слоями струнных. В «Percezioni extra sensoriali» клавесин, струнные тремоло, флейта, маримба, вибрафон и женский вокал создают атмосферу сверхъестественно звучащей тоски. Аранжировку и дирижирование этим саундтреком выполнил Берто Пизано.

Отзывы о товаре OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158026245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arcana
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Arcana, Introversione, Taranta, Luomo con s? stesso, 2) Sacro e profano, Percezioni extra sensoriali
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Саундтрек Ромоло Грано к фильму ужасов «Arcana» — фильм ужасов/драма, снятый Джулио Квести, в главных ролях которого, среди прочих, снялись Лючия Бозе, Маурицио Дельи Эспости и Тина Омон. Издание к RSD 2025 на прозрачном красном виниле с вкладышем 30x30 см. Для «Arcana» Ромоло Грано сочинил саундтрек, который развивается по-настоящему оригинальным образом, почти как в живом балете, характеризующимся классическими струнными с поп-музыкальным сопровождением, голосом Эдды ДельОрсо и органом Хаммонда в заглавном треке. «Introversione» включает струнные, полные напряжения, искаженные электрогитары и маримбу. «Taranta» — это в основном народная музыка со скрипкой и ударными, которые сопровождают некоторые эпизоды фильма. «Luomo con s? stesso» — чрезвычайно деликатная пьеса для гитары соло, затем романтически повторенная в «Luomo con s? stesso (Pt. 2)» в оркестровой версии с голосом Эдды ДельОрсо и поп-ритмами. «Sacro e profano» содержит часть двух предыдущих тем, но с таинственным исполнением скрипки, искаженными электрогитарами и диссонансными слоями струнных. В «Percezioni extra sensoriali» клавесин, струнные тремоло, флейта, маримба, вибрафон и женский вокал создают атмосферу сверхъестественно звучащей тоски. Аранжировку и дирижирование этим саундтреком выполнил Берто Пизано.
Самовывоз
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Отзывы


OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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