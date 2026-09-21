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LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка

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LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка - фото 1
LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка - фото 2
LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LP
Альбом (сингл)
Churches
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка - фото 1
  • LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка - фото 2
  • LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707285
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0602445042593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LP
Альбом (сингл)
Churches
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
When We Touch, Goodbye, Everybodys Falling In Love, The One That You Love, Rainbow One Last Time, My Body, Angels, How Low Can You Go, Yes, Conversation, Safe Here, Cant Let You Leave, Churches, Poem
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка

Churches - шестой студийный альбом 2021 года певицы Лауры Перголицци. Название взято из одного из треков альбома, который был написан первым. Лауру не пустили в церковь в Санкт-Петербурге с непокрытой головой, и она решила, что не хочет, чтобы ей указывали, как верить в Бога и как жить согласно своей религии. Певица также задумалась о том, что для нее свято и что любовь может действовать как религия для людей в целом. LP (Лаура Перголицци) - американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Автор песен для таких исполнителей как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0602445042593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LP
Альбом (сингл)
Churches
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
When We Touch, Goodbye, Everybodys Falling In Love, The One That You Love, Rainbow One Last Time, My Body, Angels, How Low Can You Go, Yes, Conversation, Safe Here, Cant Let You Leave, Churches, Poem
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Churches - шестой студийный альбом 2021 года певицы Лауры Перголицци. Название взято из одного из треков альбома, который был написан первым. Лауру не пустили в церковь в Санкт-Петербурге с непокрытой головой, и она решила, что не хочет, чтобы ей указывали, как верить в Бога и как жить согласно своей религии. Певица также задумалась о том, что для нее свято и что любовь может действовать как религия для людей в целом. LP (Лаура Перголицци) - американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Автор песен для таких исполнителей как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других.


Теги товара: Limited Edition
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