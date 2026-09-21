Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка
Индила, 24-летняя француженка с чарующим голосом, за год успела перевернуть музыкальную сцену в своей стране. Ее дебютный альбом Mini World уже на старте, и новичок также начинает свое наступление на европейские чарты. Альбом - идеальный билет в мир Индилы, мир, в котором не существует жанровых понятий. Свои первые стихи она написала в семилетнем возрасте. За это время стихи бывшей мечтательницы превратились в песни. Индила пишет и поет о своих чувствах, о том, что наблюдает вокруг, и как можно чаще убегает в свой собственный звуковой мини Мир - место уединения, где нет места страданиям и боли. Со своим первым синглом Derni?re Danse она достигла 2-го места в официальном чарте синглов Франции и заняла 1-е место в чарте Shazam. Благодаря кристально чистому и мощному голосу в сочетании с современными ритмами она выделяется своим особенным звучанием. Сейчас Индила также набирает обороты в Германии со своим немного меланхоличным поп-хитом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMax Raabe, MTV Unplugged (0028948373475) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка