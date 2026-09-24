Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
Spiritual Beggars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 707259
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080230204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
Spiritual Beggars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1999 Demo), The Goddess (1999 Demo), Sad Queen Boogie, Mushroom Tea Girl (1996 Demo), Inside Charmer (1996 Demo), Trouble in My Head (1996 Demo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080230204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
Spiritual Beggars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1999 Demo), The Goddess (1999 Demo), Sad Queen Boogie, Mushroom Tea Girl (1996 Demo), Inside Charmer (1996 Demo), Trouble in My Head (1996 Demo)
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Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка - по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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