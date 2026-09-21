Dead Poet Society - Fission (coloured) (5401148003482) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707243
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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dead Poet Society - Fission (coloured) (5401148003482) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Dead Poet Society / Fission — это стильный и художественный продукт, который привлечет внимание не только ценителей музыки, но и коллекционеров. С уникальным белым цветом и ограниченным тиражом, этот альбом станет настоящей жемчужиной в вашей музыкальной коллекции. Погружение в звучание группы подарит новые эмоции и впечатления. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться шедевром современного музыкального искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Виниловая пластинка Dead Poet Society / Fission — это стильный и художественный продукт, который привлечет внимание не только ценителей музыки, но и коллекционеров. С уникальным белым цветом и ограниченным тиражом, этот альбом станет настоящей жемчужиной в вашей музыкальной коллекции. Погружение в звучание группы подарит новые эмоции и впечатления. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться шедевром современного музыкального искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dead Poet Society - Fission (coloured) (5401148003482) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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