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Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка

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Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка - фото 1
Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nouvelle Vague
Альбом (сингл)
Bande A Part
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка - фото 1
  • Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707183
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863150594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nouvelle Vague
Альбом (сингл)
Bande A Part
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Killing Moon, Ever Fallen In Love, Dance With Me, Dont Go, Dancing With Myself, Confusion, Sex Beat, Mirror In The Bathroom, Heart Of Glass, O Pamela, Blue Monday, Human Fly, Bela Lugosis Dead, Escape Myself, Let Me Go, Fade To Grey, Waves, Eisbaer, Israel, Ghost Rider, Pride - In The Name Of Love, Sweet Dreams, Come On Eileen
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка

Погрузитесь в прекрасный мир музыки с виниловой пластинкой Nouvelle Vague / Bande A Part в формате 2LP. Этот альбом представляет собой великолепное сочетание музыкальной гармонии и неповторимой атмосферы, которая заставит вас ощущать музыку по-настоящему. Прозвучавшие на этой пластинке композиции Nouvelle Vague наполнены энергией и страстью, перенося слушателей в мир удивительных звуков и музыкальных открытий. Каждая нота, каждое звучание создают волнующий коктейль эмоций, который невозможно забыть. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Nouvelle Vague / Bande A Part и погрузиться во всю прелесть музыкального искусства. Этот альбом станет незаменимым сокровищем для тех, кто ищет в музыке что-то особенное и вдохновляющее.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nouvelle Vague - Bande A Part (5400863150594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863150594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nouvelle Vague
Альбом (сингл)
Bande A Part
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Killing Moon, Ever Fallen In Love, Dance With Me, Dont Go, Dancing With Myself, Confusion, Sex Beat, Mirror In The Bathroom, Heart Of Glass, O Pamela, Blue Monday, Human Fly, Bela Lugosis Dead, Escape Myself, Let Me Go, Fade To Grey, Waves, Eisbaer, Israel, Ghost Rider, Pride - In The Name Of Love, Sweet Dreams, Come On Eileen
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Погрузитесь в прекрасный мир музыки с виниловой пластинкой Nouvelle Vague / Bande A Part в формате 2LP. Этот альбом представляет собой великолепное сочетание музыкальной гармонии и неповторимой атмосферы, которая заставит вас ощущать музыку по-настоящему. Прозвучавшие на этой пластинке композиции Nouvelle Vague наполнены энергией и страстью, перенося слушателей в мир удивительных звуков и музыкальных открытий. Каждая нота, каждое звучание создают волнующий коктейль эмоций, который невозможно забыть. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Nouvelle Vague / Bande A Part и погрузиться во всю прелесть музыкального искусства. Этот альбом станет незаменимым сокровищем для тех, кто ищет в музыке что-то особенное и вдохновляющее.


Теги товара: Limited Edition
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