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Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка

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Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка - фото 1
Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Circadian
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка - фото 1
  • Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958094980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Circadian
Жанр
Jazz
Трек-лист
Circadian, The Silent Flight Of The Owl, Uranus, The Moment Im Still Awake, Draem Zeitgeber, Delta Sleep (Live At 4:33AM), Delta Sleep (Prototype)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка

Альбом австрийского музыканта и перкуссиониста Ману Делаги, выпущенный в 2021 году. Альбом представляет собой экспериментальное музыкальное путешествие, в котором сочетаются элементы электронной музыки, акустической перкуссии и живых инструментов.

Отзывы о товаре Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958094980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Circadian
Жанр
Jazz
Трек-лист
Circadian, The Silent Flight Of The Owl, Uranus, The Moment Im Still Awake, Draem Zeitgeber, Delta Sleep (Live At 4:33AM), Delta Sleep (Prototype)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом австрийского музыканта и перкуссиониста Ману Делаги, выпущенный в 2021 году. Альбом представляет собой экспериментальное музыкальное путешествие, в котором сочетаются элементы электронной музыки, акустической перкуссии и живых инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manu Delago - Circadian (5016958094980) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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