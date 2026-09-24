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Mumford & Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mumford & Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка

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Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 1
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 2
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 3
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 4
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 5
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 6
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 7
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 8
Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mumford
Альбом (сингл)
Rushmere
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 1
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 2
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 3
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 4
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 5
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 6
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 7
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 8
  • Mumford &amp; Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707077
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Загружаем...
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Загружаем...
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Mumford & Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602475276197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mumford
Альбом (сингл)
Rushmere
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Malibu, Caroline, Rushmere & Tbc, Monochrome, Truth Where It Belongs, Anchor, Surrender, Blood On The Page, Carry On
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mumford & Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка

Британская фолк-рок-группа Mumford & Sons возвращается после 7-летнего перерыва со своим альбомом 2025 года Rushmere!. Издание на виниле. С 2009 года группа во главе с певцом Маркусом Мамфордом выпустила четыре альбома, которые принесли им в общей сложности две премии Brit Awards, две премии Грэмми (включая Альбом года), высокие позиции в чартах, выступления в качестве хедлайнеров на фестивалях (включая фестиваль Гластонбери) и аншлаговые туры по всему миру. Названный в честь пригорода Лондона, где они собрались как группа, Rushmere возвращает их к истокам и сияет характерным фолк-роком, который радует поклонников уже 16 лет.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mumford & Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602475276197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mumford
Альбом (сингл)
Rushmere
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Malibu, Caroline, Rushmere & Tbc, Monochrome, Truth Where It Belongs, Anchor, Surrender, Blood On The Page, Carry On
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Британская фолк-рок-группа Mumford & Sons возвращается после 7-летнего перерыва со своим альбомом 2025 года Rushmere!. Издание на виниле. С 2009 года группа во главе с певцом Маркусом Мамфордом выпустила четыре альбома, которые принесли им в общей сложности две премии Brit Awards, две премии Грэмми (включая Альбом года), высокие позиции в чартах, выступления в качестве хедлайнеров на фестивалях (включая фестиваль Гластонбери) и аншлаговые туры по всему миру. Названный в честь пригорода Лондона, где они собрались как группа, Rushmere возвращает их к истокам и сияет характерным фолк-роком, который радует поклонников уже 16 лет.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Mumford & Sons - Rushmere (0602475276197) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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