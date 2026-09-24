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OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка

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OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850061282118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Signal, Cosmic Mystery, A Dance in Phases, Puppeteer, Journey I Echoes, Growling, Journey II, Leviathan, Approval, Spheres, Green in Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка

Саундтрек к приключенческой игре-головоломка Cocoon 2023 года, разработанной Geometric Interactive и изданной Annapurna Interactive. Издание на виниле. Это саудтрек must-have для любого серьезного коллекционера виниловых пластинок видеоигр. Композитор Якоб Шмид аранжировал ключевые элементы из уникальной генеративной музыки игры, чтобы сформировать связный музыкальный опыт. В результате — саундтрек, который рисует полный портрет музыки Cocoon, отпечатанный на классическом черном виниле. Создатели альбома работали с арт-директором/ведущим художником игры Эрвином Хо чтобы запечатлеть неописуемую эстетику Cocoon для совершенно новой, полностью оригинальной обложки. Хо создал произведение, которое наверняка будет выделяться на полке как единственное в своем роде.

Отзывы о товаре OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850061282118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Signal, Cosmic Mystery, A Dance in Phases, Puppeteer, Journey I Echoes, Growling, Journey II, Leviathan, Approval, Spheres, Green in Green
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к приключенческой игре-головоломка Cocoon 2023 года, разработанной Geometric Interactive и изданной Annapurna Interactive. Издание на виниле. Это саудтрек must-have для любого серьезного коллекционера виниловых пластинок видеоигр. Композитор Якоб Шмид аранжировал ключевые элементы из уникальной генеративной музыки игры, чтобы сформировать связный музыкальный опыт. В результате — саундтрек, который рисует полный портрет музыки Cocoon, отпечатанный на классическом черном виниле. Создатели альбома работали с арт-директором/ведущим художником игры Эрвином Хо чтобы запечатлеть неописуемую эстетику Cocoon для совершенно новой, полностью оригинальной обложки. Хо создал произведение, которое наверняка будет выделяться на полке как единственное в своем роде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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