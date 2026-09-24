Top.Mail.Ru
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 1
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 2
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 3
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 4
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 5
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 6
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 7
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 8
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 9
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 10
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 11
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 12
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 13
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 14
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Whoa, Nelly!
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 1
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 2
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 3
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 4
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 5
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 6
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 7
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 8
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 9
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 10
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 11
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 12
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 13
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 14
  • Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602465224504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Whoa, Nelly!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hey, Man!.On The Radio (Remember the Days), Baby Girl, Legend, Im Like a Bird Turn Off The Light, Trynna Finda Way, Party, Well, Well, My Love Grows Deeper Part 1, I Will Make U Cry, Scared of You, Onde Est?s
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка

Впервые на виниле Whoa, Nelly! - дебютный студийный альбом Нелли Фуртадо!. Первоначально выпущенный в 2000 году, этот дважды платиновый альбом породил 4 важных сингла: номинированные на Грэмми Im Like A Bird, Turn Off The Light, Shit On The Radio (Remember The Days). И Hey, Man! Нелли Фуртадо написала и спродюсировала каждый трек альбома, который впервые выходит на виниле.

Отзывы о товаре Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602465224504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Whoa, Nelly!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hey, Man!.On The Radio (Remember the Days), Baby Girl, Legend, Im Like a Bird Turn Off The Light, Trynna Finda Way, Party, Well, Well, My Love Grows Deeper Part 1, I Will Make U Cry, Scared of You, Onde Est?s
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые на виниле Whoa, Nelly! - дебютный студийный альбом Нелли Фуртадо!. Первоначально выпущенный в 2000 году, этот дважды платиновый альбом породил 4 важных сингла: номинированные на Грэмми Im Like A Bird, Turn Off The Light, Shit On The Radio (Remember The Days). И Hey, Man! Нелли Фуртадо написала и спродюсировала каждый трек альбома, который впервые выходит на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...