Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Whoa, Nelly!
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 707024
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602465224504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Whoa, Nelly!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hey, Man!.On The Radio (Remember the Days), Baby Girl, Legend, Im Like a Bird Turn Off The Light, Trynna Finda Way, Party, Well, Well, My Love Grows Deeper Part 1, I Will Make U Cry, Scared of You, Onde Est?s
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка
Впервые на виниле Whoa, Nelly! - дебютный студийный альбом Нелли Фуртадо!. Первоначально выпущенный в 2000 году, этот дважды платиновый альбом породил 4 важных сингла: номинированные на Грэмми Im Like A Bird, Turn Off The Light, Shit On The Radio (Remember The Days). И Hey, Man! Нелли Фуртадо написала и спродюсировала каждый трек альбома, который впервые выходит на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602465224504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Whoa, Nelly!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hey, Man!.On The Radio (Remember the Days), Baby Girl, Legend, Im Like a Bird Turn Off The Light, Trynna Finda Way, Party, Well, Well, My Love Grows Deeper Part 1, I Will Make U Cry, Scared of You, Onde Est?s
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Впервые на виниле Whoa, Nelly! - дебютный студийный альбом Нелли Фуртадо!. Первоначально выпущенный в 2000 году, этот дважды платиновый альбом породил 4 важных сингла: номинированные на Грэмми Im Like A Bird, Turn Off The Light, Shit On The Radio (Remember The Days). И Hey, Man! Нелли Фуртадо написала и спродюсировала каждый трек альбома, который впервые выходит на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nelly Furtado - Whoa, Nelly! (0602465224504) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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