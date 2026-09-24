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Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка

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Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 1
Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 2
Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 3
Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 4
Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johann Johannsson
Альбом (сингл)
Englaborn
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 1
  • Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 2
  • Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 3
  • Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 4
  • Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706988
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948660919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johann Johannsson
Альбом (сингл)
Englaborn
Жанр
Jazz
Трек-лист
Odi et Amo (Remastered), Elnglab?rn (Remastered), J?i & Karen (Remastered), Petta Gerist ? Bestu B?jum (Remastered), Sa?lfr??ingur, Englabo?rn (Vi?kingur O?lafsson Piano Version), Joi & Karen (Ryuichi Sakamoto Rework), Holy Thursday (E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta) (Theatre of Voices Version), E?g sleppi ?e?r Aldrei, Sa?lfr??ingur deyr, Ba?, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta, Karen By?r Til Engil, Englabo?rn - Tilbrig?i, E?g ?tti Gra?a ?sku, Kro?ko?di?ll, Ef ?g Hef?i Aldrei….Eins Og Venjulegt
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Odi et Amo (Remastered), Elnglab?rn (Remastered), J?i & Karen (Remastered), Petta Gerist ? Bestu B?jum (Remastered), Sa?lfr??ingur, Englabo?rn (Vi?kingur O?lafsson Piano Version), Joi & Karen (Ryuichi Sakamoto Rework), Holy Thursday (E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta) (Theatre of Voices Version), E?g sleppi ?e?r Aldrei, Sa?lfr??ingur deyr, Ba?, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta, Karen By?r Til Engil, Englabo?rn - Tilbrig?i, E?g ?tti Gra?a ?sku, Kro?ko?di?ll, Ef ?g Hef?i Aldrei….Eins Og Venjulegt Fo?lk, Odi et Amo - Bis, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta (A Winged Victory For The Sullen Rework), Odi et Amo (J?hannsson/Donadello Rework), Englabo?rn (Viktor Orri A?rnason Rework), Odi et Amo - Bis (Alex Somers Rework), Sa?lfr??ingur Deyr (Hildur Gu?nad?ttir Rework), Odi et Amo - Bis (Jo?hannsson/Donadello Rework), …Eins Og Venjulegt Fo?lk (Paul Corley Rework), Odi et Amo (Theater of Voices Version)

Отзывы о товаре Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948660919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johann Johannsson
Альбом (сингл)
Englaborn
Жанр
Jazz
Трек-лист
Odi et Amo (Remastered), Elnglab?rn (Remastered), J?i & Karen (Remastered), Petta Gerist ? Bestu B?jum (Remastered), Sa?lfr??ingur, Englabo?rn (Vi?kingur O?lafsson Piano Version), Joi & Karen (Ryuichi Sakamoto Rework), Holy Thursday (E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta) (Theatre of Voices Version), E?g sleppi ?e?r Aldrei, Sa?lfr??ingur deyr, Ba?, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta, Karen By?r Til Engil, Englabo?rn - Tilbrig?i, E?g ?tti Gra?a ?sku, Kro?ko?di?ll, Ef ?g Hef?i Aldrei….Eins Og Venjulegt
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Odi et Amo (Remastered), Elnglab?rn (Remastered), J?i & Karen (Remastered), Petta Gerist ? Bestu B?jum (Remastered), Sa?lfr??ingur, Englabo?rn (Vi?kingur O?lafsson Piano Version), Joi & Karen (Ryuichi Sakamoto Rework), Holy Thursday (E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta) (Theatre of Voices Version), E?g sleppi ?e?r Aldrei, Sa?lfr??ingur deyr, Ba?, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta, Karen By?r Til Engil, Englabo?rn - Tilbrig?i, E?g ?tti Gra?a ?sku, Kro?ko?di?ll, Ef ?g Hef?i Aldrei….Eins Og Venjulegt Fo?lk, Odi et Amo - Bis, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta (A Winged Victory For The Sullen Rework), Odi et Amo (J?hannsson/Donadello Rework), Englabo?rn (Viktor Orri A?rnason Rework), Odi et Amo - Bis (Alex Somers Rework), Sa?lfr??ingur Deyr (Hildur Gu?nad?ttir Rework), Odi et Amo - Bis (Jo?hannsson/Donadello Rework), …Eins Og Venjulegt Fo?lk (Paul Corley Rework), Odi et Amo (Theater of Voices Version)
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