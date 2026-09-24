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Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка

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Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gregson
Альбом (сингл)
Peter Gregson
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475429340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gregson
Альбом (сингл)
Peter Gregson
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sphere, Prism, Ritual, Constellation, Prayer Vision, Unsaid, Horizon, Rise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sphere, Prism, Ritual, Constellation, Prayer Vision, Unsaid, Horizon, Rise

Отзывы о товаре Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475429340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gregson
Альбом (сингл)
Peter Gregson
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sphere, Prism, Ritual, Constellation, Prayer Vision, Unsaid, Horizon, Rise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sphere, Prism, Ritual, Constellation, Prayer Vision, Unsaid, Horizon, Rise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gregson - Peter Gregson (0602475429340) виниловая пластинка – стоимость товара 4660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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