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Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка

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Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - фото 1
Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - фото 2
Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Back To Earth
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - фото 1
  • Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - фото 2
  • Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538899665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Back To Earth
Жанр
Кантри
Трек-лист
Just Another Night, Daytime, Bad Brakes, Randy, The Artist Last Love Song, Nascimento, Father, York Times, Never
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка

Альбом Кэта Стивенса, выпущенный в 1978 году. Он стал важным шагом в карьере артиста, поскольку ознаменовал его возвращение к музыке после нескольких лет отсутствия.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538899665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Back To Earth
Жанр
Кантри
Трек-лист
Just Another Night, Daytime, Bad Brakes, Randy, The Artist Last Love Song, Nascimento, Father, York Times, Never
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Кэта Стивенса, выпущенный в 1978 году. Он стал важным шагом в карьере артиста, поскольку ознаменовал его возвращение к музыке после нескольких лет отсутствия.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cat Stevens - Back To Earth (4050538899665) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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