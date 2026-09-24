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Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706896
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964118599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Illusion of Power, Get a Grip, Cant Get Close Enough, Shaking off the Chains, I Wont Cry for You Guilty as Hell, Sick and Tired, Rusty Angels, Forbidden, Kiss of Death
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка

Forbidden — восемнадцатый студийный альбом английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенный 5 июня 1995 года. Новый ремикс Тони Айомми 2024 года. Издание на виниле. На этой записи воссоединился состав Black Sabbath эпохи Tyr 1990 года, с возвращением Нила Мюррея и Кози Пауэлла. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново.



Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964118599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Illusion of Power, Get a Grip, Cant Get Close Enough, Shaking off the Chains, I Wont Cry for You Guilty as Hell, Sick and Tired, Rusty Angels, Forbidden, Kiss of Death
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Forbidden — восемнадцатый студийный альбом английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенный 5 июня 1995 года. Новый ремикс Тони Айомми 2024 года. Издание на виниле. На этой записи воссоединился состав Black Sabbath эпохи Tyr 1990 года, с возвращением Нила Мюррея и Кози Пауэлла. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново.


Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
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Отзывы


Black Sabbath - Forbidden (4099964118599) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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