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Gerald Clayton - Ones & Twos (0602475472582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gerald Clayton - Ones & Twos (0602475472582) виниловая пластинка

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Gerald Clayton - Ones &amp; Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото 1
Gerald Clayton - Ones &amp; Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото 2
Gerald Clayton - Ones &amp; Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerald Clayton
Альбом (сингл)
Ones & Twos
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerald Clayton - Ones &amp; Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerald Clayton - Ones &amp; Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerald Clayton - Ones &amp; Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gerald Clayton - Ones & Twos (0602475472582) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475472582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerald Clayton
Альбом (сингл)
Ones & Twos
Жанр
Jazz
Трек-лист
Angels Speak, Cinnamon Sugar, Sacrifice Culture, How Much Lovex, Count M Just Above, Lovingly, Rush, For Peace, More Always, Space Seas, Endless Tubes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerald Clayton - Ones & Twos (0602475472582) виниловая пластинка

Пианист и композитор Джеральд Клейтон возвращается со своим третьим альбомом Blue Note, записанным с вибрафонистом Джоэлом Россом, флейтисткой Еленой Пиндерхьюз, трубачом Маркизом Хиллом и барабанщиком Кендриком Скоттом. Издание на виниле. Ones & Twos является самой необычной и захватывающей работой Клейтона на сегодняшний день. Он играет не только на фортепиано, но и на инструменте Rhodes, органе, детском пианино и синтезаторе, его композиции одновременно абстрактные и цепляющие, ослепительные и заводные, акустические и электрические. В записи альбома приняли участие вибрафонист Джоэл Росс, флейтистка Елена Пиндерхьюз, трубач Маркиз Хилл и барабанщик Кендрик Скотт Новый альбом Джеральда Клейтона является еще одним впечатляющим доказательством его самобытности и универсальности.

Отзывы о товаре Gerald Clayton - Ones & Twos (0602475472582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475472582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerald Clayton
Альбом (сингл)
Ones & Twos
Жанр
Jazz
Трек-лист
Angels Speak, Cinnamon Sugar, Sacrifice Culture, How Much Lovex, Count M Just Above, Lovingly, Rush, For Peace, More Always, Space Seas, Endless Tubes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пианист и композитор Джеральд Клейтон возвращается со своим третьим альбомом Blue Note, записанным с вибрафонистом Джоэлом Россом, флейтисткой Еленой Пиндерхьюз, трубачом Маркизом Хиллом и барабанщиком Кендриком Скоттом. Издание на виниле. Ones & Twos является самой необычной и захватывающей работой Клейтона на сегодняшний день. Он играет не только на фортепиано, но и на инструменте Rhodes, органе, детском пианино и синтезаторе, его композиции одновременно абстрактные и цепляющие, ослепительные и заводные, акустические и электрические. В записи альбома приняли участие вибрафонист Джоэл Росс, флейтистка Елена Пиндерхьюз, трубач Маркиз Хилл и барабанщик Кендрик Скотт Новый альбом Джеральда Клейтона является еще одним впечатляющим доказательством его самобытности и универсальности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerald Clayton - Ones & Twos (0602475472582) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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