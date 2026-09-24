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Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка

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Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 3
Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 4
Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 5
Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Become
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 3
  • Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 4
  • Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 5
  • Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706867
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863092849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Become
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
American Daughter, Devils Pool, Holiday House, Black Magic, Become
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка

Альбом американской группы Beach House, выпущенный в 2006 году. Этот релиз стал одним из первых шагов группы на музыкальной сцене и помог им привлечь внимание к своему уникальному звучанию.

Отзывы о товаре Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863092849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Become
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
American Daughter, Devils Pool, Holiday House, Black Magic, Become
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом американской группы Beach House, выпущенный в 2006 году. Этот релиз стал одним из первых шагов группы на музыкальной сцене и помог им привлечь внимание к своему уникальному звучанию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Become (EP) (coloured) (5400863092849) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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