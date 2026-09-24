Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
A Cross The Universe
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 706865
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
A Cross The Universe
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro, Genesis, Phantom Part 1, Phantom Part 1.5, D.A.N.C.E D.A.N.C.E Part 2, DVNO, Waters Of Nazareth (Prelude), Two Minutes To Midnight, TTHHEE PPAARRTTYY, Let There Be Light, Stress, We Are Your Friends (Reprise), Waters Of Nazareth, Phantom Part. 2, Encore, NY Excuse, Final
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка
A Cross the Universe включает в себя живые выступления группы, а также закулисные моменты, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу концертов Justice. Музыка в фильме сочетает в себе элементы электронной музыки, хауса и рок-музыки, что делает их выступления динамичными и энергичными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
A Cross The Universe
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro, Genesis, Phantom Part 1, Phantom Part 1.5, D.A.N.C.E D.A.N.C.E Part 2, DVNO, Waters Of Nazareth (Prelude), Two Minutes To Midnight, TTHHEE PPAARRTTYY, Let There Be Light, Stress, We Are Your Friends (Reprise), Waters Of Nazareth, Phantom Part. 2, Encore, NY Excuse, Final
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
A Cross the Universe включает в себя живые выступления группы, а также закулисные моменты, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу концертов Justice. Музыка в фильме сочетает в себе элементы электронной музыки, хауса и рок-музыки, что делает их выступления динамичными и энергичными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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