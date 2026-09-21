Наушники Edifier ES850NB Brown
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Edifier ES850NB Brown
Edifier ES850NB - беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и сертификацией Hi-Res Audio. Благодаря легкому, эргономичному дизайну, Edifier ES850NB обеспечивает плотное прилегание в течение всего дня. Попрощайтесь с дискомфортом и наслаждайтесь часами захватывающего звука без давления. Edifier ES850NB поддерживают LDAC для беспроводного звука высокого разрешения, обеспечивая в 3 раза большую детализацию по сравнению со стандартными кодеками Bluetooth для настоящего прослушивания музыки без потерь. Благодаря гибридной системе активного шумоподавления (ANC) и пассивной шумоизоляции на ухо наушники способны блокировать до -45 дБ окружающего шума, обеспечивая захватывающее звучание даже в шумной обстановке.
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