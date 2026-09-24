Top.Mail.Ru
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 7
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 8
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 7
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 8
  • Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706144
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music, М2БА
Barcode
[4680068802929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
На Службе Силы Зла, Герой Асфальта, Мертвая Зона, Тысяча Сто, Улица Роз, Баллада О Древнерусском Воине
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка

Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music, М2БА
Barcode
[4680068802929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
На Службе Силы Зла, Герой Асфальта, Мертвая Зона, Тысяча Сто, Улица Роз, Баллада О Древнерусском Воине
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ария - Герой Асфальта (Crystal Red) (4680068802929) виниловая пластинка - стоимость товара 3050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...