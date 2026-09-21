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Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка

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Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 3
Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Ride
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 3
  • Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706129
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Ride
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Ghosts, Ride, Follow You Back Home, So Many Sad Goodbyes, High Is Low Waiting For The Dawn, Better Days Ahead, The Fertile Soil, I Worry Too Much, Leave It All Behind, Hey Mama, Destiny
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ghosts, Ride, Follow You Back Home, So Many Sad Goodbyes, High Is Low Waiting For The Dawn, Better Days Ahead, The Fertile Soil, I Worry Too Much, Leave It All Behind, Hey Mama, Destiny

Отзывы о товаре Walter Trout - Ride (0810020506327) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Ride
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Ghosts, Ride, Follow You Back Home, So Many Sad Goodbyes, High Is Low Waiting For The Dawn, Better Days Ahead, The Fertile Soil, I Worry Too Much, Leave It All Behind, Hey Mama, Destiny
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ghosts, Ride, Follow You Back Home, So Many Sad Goodbyes, High Is Low Waiting For The Dawn, Better Days Ahead, The Fertile Soil, I Worry Too Much, Leave It All Behind, Hey Mama, Destiny
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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