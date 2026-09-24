Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка
Ирландская певица и рэпер Biig Piig (Джесс Смит) объявила о выпуске своего дебютного полноформатного альбома 11:11. Издание на виниле.. Ирландская певица и рэпер Biig Piig, живущая в Западном Лондоне, с 2017 года создает зажигательные хип-хоп и нео-соул-джемы, выпустив несколько мини-альбомов. «11:11 было повторяющимся числом на протяжении всей моей жизни», — рассказывает Biig Piig о дебютном альбоме, — «особенно во время написания этой пластинки. Всякий раз, когда я его вижу, я нахожу время, чтобы поразмышлять и помечтать о будущих возможностях. Этот альбом фиксирует различные моменты моего путешествия, символизируя синхронность — идею о том, что все происходит по какой-то причине, именно так, как должно быть. Несмотря на взлеты и падения, этот процесс был именно тем, чем он должен был быть. 11:11 представляет мои размышления за последние два года и ту опору, которую я нашла на этом пути».
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