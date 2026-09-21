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Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black

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Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 11
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 12
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 13
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 14
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 15
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 16
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 17
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 18
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 19
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 20
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 21
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 22
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BL9000
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 11
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 12
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 13
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 14
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 15
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 16
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 17
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 18
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 19
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 20
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 21
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 22
  • Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705889
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Blackview BL9000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8020
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
720
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black

Тип корпуса классический / Дисплей 6.78" (2460x1080), Full HD, IPS

Отзывы о товаре Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512Gb Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Blackview BL9000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 8020
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
720
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тип корпуса классический / Дисплей 6.78" (2460x1080), Full HD, IPS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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