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Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка

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Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705862
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Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028618915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Puppet And The Puppet Master, Curious Ruminant, Dunsinane Hill, The Tipu House, Savannah Of Paddington Green Stygian Hand, Over Jerusalem, Drink From The Same Well, Interim Sleep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка

Легендарная группа Jethro Tull возвращается со своим 24-м студийным альбомом «Curious Ruminant», третьим за четыре года. Альбом состоит из девяти треков, длительностью от двух с половиной до почти семнадцати минут, большинство из которых сыграны полным составом. Среди музыкантов бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, который дебютирует с группой. Издание на 180 г виниле в гейтфолде Jethro Tull - британская рок-группа, созданная в 1967 году в городе Блэкпул. Группа названа в честь английского агротехника и изобретателя Джетро Талла, который прославился изобретением усовершенствованной модели плуга-сеялки. Jethro Tull начинали с исполнения блюз-рока, но вскоре их музыка стала включать влияние фолка, джаза и классической музыки.



Теги товара: Fusion

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028618915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Puppet And The Puppet Master, Curious Ruminant, Dunsinane Hill, The Tipu House, Savannah Of Paddington Green Stygian Hand, Over Jerusalem, Drink From The Same Well, Interim Sleep
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Легендарная группа Jethro Tull возвращается со своим 24-м студийным альбомом «Curious Ruminant», третьим за четыре года. Альбом состоит из девяти треков, длительностью от двух с половиной до почти семнадцати минут, большинство из которых сыграны полным составом. Среди музыкантов бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, который дебютирует с группой. Издание на 180 г виниле в гейтфолде Jethro Tull - британская рок-группа, созданная в 1967 году в городе Блэкпул. Группа названа в честь английского агротехника и изобретателя Джетро Талла, который прославился изобретением усовершенствованной модели плуга-сеялки. Jethro Tull начинали с исполнения блюз-рока, но вскоре их музыка стала включать влияние фолка, джаза и классической музыки.


Теги товара: Fusion
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Доставка
Отзывы


Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028618915) виниловая пластинка - по цене 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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