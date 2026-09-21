Offspring - Smash (remastered) (8714092686814) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Smash
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 705711
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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092686814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Smash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Time To Relax, Nitro [Youth Energy], Bad Habit, Gotta Get Away, Genocide, Something To Believe In, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, It'll Be A Long Time, Killboy Powerhead, What Happened To You?, So Alone, Not The One, Smash
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300
Описание товара Offspring - Smash (remastered) (8714092686814) виниловая пластинка
«Smash» — третий студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring, вышедший в 1994 году. Ремастированное переиздание на виниле. The Offspring — панк-рок-группа из Калифорнии, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, бас-гитарист Грег Крисел, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. К настоящему моменту тираж альбомов группы достиг 50 миллионов экземпляров, что делает её одной из самых коммерчески успешных панк-рок-групп в истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092686814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Smash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Time To Relax, Nitro [Youth Energy], Bad Habit, Gotta Get Away, Genocide, Something To Believe In, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, It'll Be A Long Time, Killboy Powerhead, What Happened To You?, So Alone, Not The One, Smash
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Smash» — третий студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring, вышедший в 1994 году. Ремастированное переиздание на виниле. The Offspring — панк-рок-группа из Калифорнии, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, бас-гитарист Грег Крисел, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. К настоящему моменту тираж альбомов группы достиг 50 миллионов экземпляров, что делает её одной из самых коммерчески успешных панк-рок-групп в истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Offspring - Smash (remastered) (8714092686814) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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