Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка
Ремастрированное переиздание пятого студийного альбома 1998 года. Песни Fly Away и I Belong to You помогли Ленни добиться ещё большего успеха в Европе. Альбом занял 28 место в Billboard 200 и 18 место в UK Album Chart. В США было продано около 3 000 000 экземпляров и свыше 6 000 000 в мире. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Ленни Кравитца родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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