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Sentenced - Love & Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sentenced - Love & Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка

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Sentenced - Love &amp; Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка - фото 1
Sentenced - Love &amp; Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sentenced
Альбом (сингл)
Love & Death
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sentenced - Love &amp; Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка - фото 1
  • Sentenced - Love &amp; Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Sentenced - Love & Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sentenced
Альбом (сингл)
Love & Death
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Way I Wanna Go, Obsession, Dreamlands, White Wedding, Love and Death
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sentenced - Love & Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка

EP Love &amp;amp; Death финской метал-группы Sentenced был первоначально выпущен в 1995 году. Он был записан сразу после выхода третьего полноформатного альбома группы Amok и включает пять треков, в том числе версию песни Билли Айдола White Wedding. Издание на виниле. Этот глубокий EP отражает суть фирменных тем группы: любовь, утрату и темную сторону человеческих эмоций, представленных с помощью завораживающих мелодий и уникального сочетания элементов готического и дум-метала. Sentenced славятся своими меланхоличными звуковыми ландшафтами и интроспективными текстами, причем каждый участник группы вносит свой вклад в глубокий, захватывающий опыт прослушивания. Известные своими вызывающими воспоминания песнями и атмосферными композициями, Sentenced стали неотъемлемой частью готической метал-сцены, раздвигая границы с каждым релизом. Это виниловое издание сохраняет завораживающее очарование Love &amp;amp; Death, предлагая поклонникам и коллекционерам возможность прочувствовать эти незабываемые треки в аналоговой форме. Не пропустите это эксклюзивное переиздание, часть истории готического металла, возрожденную к жизни.

Отзывы о товаре Sentenced - Love & Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sentenced
Альбом (сингл)
Love & Death
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Way I Wanna Go, Obsession, Dreamlands, White Wedding, Love and Death
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
EP Love &amp;amp; Death финской метал-группы Sentenced был первоначально выпущен в 1995 году. Он был записан сразу после выхода третьего полноформатного альбома группы Amok и включает пять треков, в том числе версию песни Билли Айдола White Wedding. Издание на виниле. Этот глубокий EP отражает суть фирменных тем группы: любовь, утрату и темную сторону человеческих эмоций, представленных с помощью завораживающих мелодий и уникального сочетания элементов готического и дум-метала. Sentenced славятся своими меланхоличными звуковыми ландшафтами и интроспективными текстами, причем каждый участник группы вносит свой вклад в глубокий, захватывающий опыт прослушивания. Известные своими вызывающими воспоминания песнями и атмосферными композициями, Sentenced стали неотъемлемой частью готической метал-сцены, раздвигая границы с каждым релизом. Это виниловое издание сохраняет завораживающее очарование Love &amp;amp; Death, предлагая поклонникам и коллекционерам возможность прочувствовать эти незабываемые треки в аналоговой форме. Не пропустите это эксклюзивное переиздание, часть истории готического металла, возрожденную к жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sentenced - Love & Death (EP) (9010974000976) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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