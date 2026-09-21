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Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка

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Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 1
Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 2
Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 3
Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Valediction
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 2
  • Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 3
  • Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361567910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Valediction
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Forsaken, Solaris, A Valediction, When Stars Collide, In Unity Devoured Usurper, The Beyond, Orbital Elements II, The Neuromancer, In Adversity, Heritage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир техничного дэт-метала с альбомом A Valediction от группы Obscura. Этот двойной виниловый альбом на 2LP представляет собой впечатляющий симбиоз тяжелых риффов, сложных мелодий и выдающихся музыкальных исполнений. Obscura воплотили свое уникальное видение современного метала, создавая звук, который вызывает трепет и восхищение. Купить виниловую пластинку A Valediction - значит добавить в свою коллекцию альбом, способный погрузить вас в атмосферу музыкального искусства и виртуозного исполнения.

Отзывы о товаре Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361567910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Valediction
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Forsaken, Solaris, A Valediction, When Stars Collide, In Unity Devoured Usurper, The Beyond, Orbital Elements II, The Neuromancer, In Adversity, Heritage
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в уникальный мир техничного дэт-метала с альбомом A Valediction от группы Obscura. Этот двойной виниловый альбом на 2LP представляет собой впечатляющий симбиоз тяжелых риффов, сложных мелодий и выдающихся музыкальных исполнений. Obscura воплотили свое уникальное видение современного метала, создавая звук, который вызывает трепет и восхищение. Купить виниловую пластинку A Valediction - значит добавить в свою коллекцию альбом, способный погрузить вас в атмосферу музыкального искусства и виртуозного исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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