Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Valediction
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 705420
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361567910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Valediction
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Forsaken, Solaris, A Valediction, When Stars Collide, In Unity Devoured Usurper, The Beyond, Orbital Elements II, The Neuromancer, In Adversity, Heritage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный мир техничного дэт-метала с альбомом A Valediction от группы Obscura. Этот двойной виниловый альбом на 2LP представляет собой впечатляющий симбиоз тяжелых риффов, сложных мелодий и выдающихся музыкальных исполнений. Obscura воплотили свое уникальное видение современного метала, создавая звук, который вызывает трепет и восхищение. Купить виниловую пластинку A Valediction - значит добавить в свою коллекцию альбом, способный погрузить вас в атмосферу музыкального искусства и виртуозного исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитThe Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (06025670983...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитGarbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361567910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Valediction
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Forsaken, Solaris, A Valediction, When Stars Collide, In Unity Devoured Usurper, The Beyond, Orbital Elements II, The Neuromancer, In Adversity, Heritage
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Погрузитесь в уникальный мир техничного дэт-метала с альбомом A Valediction от группы Obscura. Этот двойной виниловый альбом на 2LP представляет собой впечатляющий симбиоз тяжелых риффов, сложных мелодий и выдающихся музыкальных исполнений. Obscura воплотили свое уникальное видение современного метала, создавая звук, который вызывает трепет и восхищение. Купить виниловую пластинку A Valediction - значит добавить в свою коллекцию альбом, способный погрузить вас в атмосферу музыкального искусства и виртуозного исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Obscura - A Valediction (0727361567910) виниловая пластинка