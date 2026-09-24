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Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка

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Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028437615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028437615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198028437615) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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