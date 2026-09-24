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Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка

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Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - фото 1
Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - фото 2
Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Katy Lied
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - фото 1
  • Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - фото 2
  • Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602445394944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Katy Lied
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Dont Live In That York City No More, Doctor Wu Everyones Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That Im Welcome To), Throw Back The Little Ones
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Dont Live In That York City No More, Doctor Wu Everyones Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That Im Welcome To), Throw Back The Little Ones

Отзывы о товаре Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602445394944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Katy Lied
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Dont Live In That York City No More, Doctor Wu Everyones Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That Im Welcome To), Throw Back The Little Ones
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Dont Live In That York City No More, Doctor Wu Everyones Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That Im Welcome To), Throw Back The Little Ones
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steely Dan - Katy Lied (0602445394944) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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