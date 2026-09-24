Marilyn Manson - Born Villain (0711297495416) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
Born Villain
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 705286
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297495416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
Born Villain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hey, Cruel World..., No Reflection, Pistol Whipped, Overneath The Path Of Misery, Slo-Mo-Tion, The Gardener, The Flowers Of Evil, Childern Of Cain, Disengaged, Lay Down Your Goddamn Arms, Murderers Are Getting Prettier Every Day, Born Villain, Breaking The Same Old Ground, You're So Vain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marilyn Manson - Born Villain (0711297495416) виниловая пластинка
"Born Villain" - восьмой студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2012 году. Издание на двойном виниле. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297495416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
Born Villain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hey, Cruel World..., No Reflection, Pistol Whipped, Overneath The Path Of Misery, Slo-Mo-Tion, The Gardener, The Flowers Of Evil, Childern Of Cain, Disengaged, Lay Down Your Goddamn Arms, Murderers Are Getting Prettier Every Day, Born Villain, Breaking The Same Old Ground, You're So Vain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
"Born Villain" - восьмой студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2012 году. Издание на двойном виниле. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Marilyn Manson - Born Villain (0711297495416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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