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Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка

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Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка - фото 1
Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
In Search Of Space
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка - фото 1
  • Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929635531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
In Search Of Space
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
That, You Know Youre Only Dreaming, Master Of The Universe, We Took The Wrong Step Years Ago, Adjust Me Children Of The Sun
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: That, You Know Youre Only Dreaming, Master Of The Universe, We Took The Wrong Step Years Ago, Adjust Me Children Of The Sun



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929635531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
In Search Of Space
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
That, You Know Youre Only Dreaming, Master Of The Universe, We Took The Wrong Step Years Ago, Adjust Me Children Of The Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: That, You Know Youre Only Dreaming, Master Of The Universe, We Took The Wrong Step Years Ago, Adjust Me Children Of The Sun


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hawkwind - In Search Of Space (5013929635531) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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