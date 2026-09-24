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Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка

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Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 1
Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 2
Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 3
Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 4
Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Meanwhile
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 4
  • Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705245
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch Records
Barcode
[0198846876672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Meanwhile
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Pompous Fool, Heart of a Child, Moon River - Eric Clapton, Jeff Beck, Sam Hall, Smile Always On My Mind - Eric Clapton, Bradley Walker, One Woman, The Rebels - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, The Call, How Could We Know - Eric Clapton, Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago, This Has Gotta Stop - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, Stand and Deliver, Youve Changed, Misfortune
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка

Эрик Клэптон представляет совершенно новый альбом «Meanwhile», включающий 6 никогда ранее не издававшихся треков и 8 ранее выпущенных синглов. Издание на цветном виниле.. Эта запись знаменует собой первый студийный альбом Клэптона после Happy Xmas в 2018 году. Meanwhile включает треки, записанные в доме Клэптона за последние 3-4 года. Такие артисты, как Ван Моррисон, Джефф Бек и Брэдли Уокер, появляются на протяжении на протяжении 14 треков альбома, Ван Моррисон не раз.

Отзывы о товаре Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch Records
Barcode
[0198846876672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Meanwhile
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Pompous Fool, Heart of a Child, Moon River - Eric Clapton, Jeff Beck, Sam Hall, Smile Always On My Mind - Eric Clapton, Bradley Walker, One Woman, The Rebels - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, The Call, How Could We Know - Eric Clapton, Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago, This Has Gotta Stop - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, Stand and Deliver, Youve Changed, Misfortune
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Эрик Клэптон представляет совершенно новый альбом «Meanwhile», включающий 6 никогда ранее не издававшихся треков и 8 ранее выпущенных синглов. Издание на цветном виниле.. Эта запись знаменует собой первый студийный альбом Клэптона после Happy Xmas в 2018 году. Meanwhile включает треки, записанные в доме Клэптона за последние 3-4 года. Такие артисты, как Ван Моррисон, Джефф Бек и Брэдли Уокер, появляются на протяжении на протяжении 14 треков альбома, Ван Моррисон не раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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