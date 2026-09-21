Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка
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Описание товара Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка
Blood Money — пятнадцатый студийный альбом Тома Уэйтса, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание на цветном 180 г виниле к 20-летию «Blood Money» основан на социально-политической пьесе «Woyzeck», изначально написанной молодым немецким поэтом Георгом Бюхнером в 1837 году и вдохновленной реальной историей немецкого солдата, сведенного с ума странными армейскими медицинскими экспериментами и неверностью возлюбленной, что привело его к её убийству. Вместе со своей женой и сотрудницей Кэтлин Бреннан Уэйтс написал песни для авангардной постановки «Woyzeck» под руководством Роберта Уилсона, премьера которой состоялась в театре Бетти Нансен в Копенгагене в ноябре 2000 года и которая выиграла датскую версию премии «Тони» за лучший мюзикл. Альбом колеблется между жестокостью и нежностью, между бурными ритмами и романтическими мелодиями. Это мрачный музыкальный трактат о состоянии человека, мрачная пьеса о смертности, в которой Tin Pan Alley встречается с Веймарской республикой. «„Blood Money“ — это плоть и кровь, земля», — говорит Уэйтс. «Песни основаны на реальности: ревность, гнев, человеческое колесо плоти... Они более плотские. Мне нравятся красивые песни, которые рассказывают ужасные вещи. Мы все любим плохие новости из красивых уст. Мне нравятся песни, которые полны отчаяния».
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