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Вафельница VITEK VT-2624 купить с доставкой в Москве
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Вафельница VITEK VT-2624

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Вафельница VITEK VT-2624 - фото 1
Вафельница VITEK VT-2624 - фото 2
Вафельница VITEK VT-2624 - фото 3
Вафельница VITEK VT-2624 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
780
Цвет
черный
Формы для готовки
бельгийские вафли, венские вафли
Количество отделений в пластине для вафель
2
  • Вафельница VITEK VT-2624 - фото 1
  • Вафельница VITEK VT-2624 - фото 2
  • Вафельница VITEK VT-2624 - фото 3
  • Вафельница VITEK VT-2624 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704140
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
780
Цвет
черный
Формы для готовки
бельгийские вафли, венские вафли
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, индикатор работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
1.34

Описание товара Вафельница VITEK VT-2624

Вафельница VITEK VT-2624 выполнена в черном корпусе из термоустойчивого пластика. Прорезиненные ножки не дают устройству скользить и царапать столешницу. Фиксатор ручек и крышки не дает панелям раскрываться при переноске и вертикальном хранении вафельницы. VITEK VT-2624 предназначена для приготовления венских вафель. Антипригарное покрытие не дает тесту прилипать и облегчает очистку панелей от крошек и прочих загрязнений. Устройство работает в одном режиме и с помощью визуального индикатора оповещает о нагреве до нужного уровня.

Отзывы о товаре Вафельница VITEK VT-2624




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
780
Цвет
черный
Формы для готовки
бельгийские вафли, венские вафли
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, индикатор работы
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница VITEK VT-2624 выполнена в черном корпусе из термоустойчивого пластика. Прорезиненные ножки не дают устройству скользить и царапать столешницу. Фиксатор ручек и крышки не дает панелям раскрываться при переноске и вертикальном хранении вафельницы. VITEK VT-2624 предназначена для приготовления венских вафель. Антипригарное покрытие не дает тесту прилипать и облегчает очистку панелей от крошек и прочих загрязнений. Устройство работает в одном режиме и с помощью визуального индикатора оповещает о нагреве до нужного уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница VITEK VT-2624 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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