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Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл купить с доставкой в Москве
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Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл

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Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 1
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 2
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 3
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 4
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 5
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 6
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 7
Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность
750
Цвет
серебристый
Формы для готовки
бутерброд, гриль
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 1
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 2
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 3
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 4
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 5
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 6
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 7
  • Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714065
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность
750
Цвет
серебристый
Формы для готовки
бутерброд, гриль
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
25х24х10
Вес, кг.
1.39

Описание товара Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл

Представьте себе идеальное утро, которое начинается не с суеты, а с восхитительного аромата свежеприготовленного горячего сэндвича. С хрустящей, золотистой корочкой и невероятно аппетитной начинкой, которая насквозь прогрета и плавится прямо у вас во рту. Сделать такие завтраки, да и любые перекусы в течение дня, простыми, быстрыми и по-настоящему вкусными, поможет сэндвичница Ariete 1980/00 — ваш персональный шеф-повар для создания кулинарных шедевров между двумя ломтиками хлеба. Этот прибор станет настоящим украшением вашей кухни, сочетая в себе ретро-стиль, отсылающий к классическим итальянским дизайнам, и самые современные технологии. Элегантная комбинация серебристого и глубокого черного цветов делает устройство визуально притягательным, а продуманная конструкция превращает его в невероятно удобного и практичного помощника. Благодаря возможности вертикального хранения сэндвичница займет минимум места на вашей столешнице или в шкафу, что особенно ценно для небольших кухонь. Встроенное отделение для кабеля и удобная ручка для переноски делают использование и хранение максимально аккуратным и комфортным. Вам больше не придется путаться в проводах или искать специальное место — все продумано до мелочей. Сердцем модели Ariete 1980/00 являются две мощные гриль-панели, обеспечивающие равномерный и быстрый нагрев. Мощность прибора составляет 750 Вт, что гарантирует мгновенное достижение нужной температуры и идеальное приготовление сэндвича всего за несколько минут. Специальная форма панелей не только придает вашему сэндвичу тот самый аппетитный узор из полосок, как от профессионального гриля, но и позволяет эффективно жарить мясо, овощи или даже готовить вафли. А благодаря высококачественному антипригарному покрытию вы можете быть спокойны — ни сыр, ни другие ингредиенты не прилипнут к поверхности. Мыть устройство после использования одно удовольствие: достаточно протереть панели мягкой влажной тканью, и они снова сияют чистотой. Процесс приготовления становится интуитивно понятным и безопасным. На корпусе расположена понятная световая индикация: один индикатор сообщает о включении прибора в сеть, а второй — о готовности к работе. Как только лампочка нагрева гаснет, это значит, что оптимальная температура достигнута и можно закладывать ингредиенты. Фиксатор крышки надежно закрепляет панели в закрытом положении, обеспечивая равномерный прижим и идеальное пропекание сэндвича со всех сторон, а также предотвращая случайное открытие во время готовки. С сэндвичницей Ariete 1980/00 ваши кулинарные возможности становятся безграничными. Вы можете экспериментировать с бесчисленными рецептами: от классических сэндвичей с ветчиной и сыром до более смелых комбинаций с курицей, грибами, тунцом или свежими овощами. Она легко превратит обычный бутерброд в сытное, хрустящее и горячее блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Это идеальное решение для питательного завтрака, быстрого ланча, внезапного прихода гостей или вечернего перекуса перед телевизором. Это не просто прибор, а источник вдохновения и гарантия того, что каждый ваш день будет начинаться с чего-то вкусного и прекрасного. Подарите себе и своей семье мгновения гастрономического удовольствия с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Сэндвичница Ariete 1980 (00C198000AR0) черная/металл




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность
750
Цвет
серебристый
Формы для готовки
бутерброд, гриль
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Италия
Описание
Представьте себе идеальное утро, которое начинается не с суеты, а с восхитительного аромата свежеприготовленного горячего сэндвича. С хрустящей, золотистой корочкой и невероятно аппетитной начинкой, которая насквозь прогрета и плавится прямо у вас во рту. Сделать такие завтраки, да и любые перекусы в течение дня, простыми, быстрыми и по-настоящему вкусными, поможет сэндвичница Ariete 1980/00 — ваш персональный шеф-повар для создания кулинарных шедевров между двумя ломтиками хлеба. Этот прибор станет настоящим украшением вашей кухни, сочетая в себе ретро-стиль, отсылающий к классическим итальянским дизайнам, и самые современные технологии. Элегантная комбинация серебристого и глубокого черного цветов делает устройство визуально притягательным, а продуманная конструкция превращает его в невероятно удобного и практичного помощника. Благодаря возможности вертикального хранения сэндвичница займет минимум места на вашей столешнице или в шкафу, что особенно ценно для небольших кухонь. Встроенное отделение для кабеля и удобная ручка для переноски делают использование и хранение максимально аккуратным и комфортным. Вам больше не придется путаться в проводах или искать специальное место — все продумано до мелочей. Сердцем модели Ariete 1980/00 являются две мощные гриль-панели, обеспечивающие равномерный и быстрый нагрев. Мощность прибора составляет 750 Вт, что гарантирует мгновенное достижение нужной температуры и идеальное приготовление сэндвича всего за несколько минут. Специальная форма панелей не только придает вашему сэндвичу тот самый аппетитный узор из полосок, как от профессионального гриля, но и позволяет эффективно жарить мясо, овощи или даже готовить вафли. А благодаря высококачественному антипригарному покрытию вы можете быть спокойны — ни сыр, ни другие ингредиенты не прилипнут к поверхности. Мыть устройство после использования одно удовольствие: достаточно протереть панели мягкой влажной тканью, и они снова сияют чистотой. Процесс приготовления становится интуитивно понятным и безопасным. На корпусе расположена понятная световая индикация: один индикатор сообщает о включении прибора в сеть, а второй — о готовности к работе. Как только лампочка нагрева гаснет, это значит, что оптимальная температура достигнута и можно закладывать ингредиенты. Фиксатор крышки надежно закрепляет панели в закрытом положении, обеспечивая равномерный прижим и идеальное пропекание сэндвича со всех сторон, а также предотвращая случайное открытие во время готовки. С сэндвичницей Ariete 1980/00 ваши кулинарные возможности становятся безграничными. Вы можете экспериментировать с бесчисленными рецептами: от классических сэндвичей с ветчиной и сыром до более смелых комбинаций с курицей, грибами, тунцом или свежими овощами. Она легко превратит обычный бутерброд в сытное, хрустящее и горячее блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Это идеальное решение для питательного завтрака, быстрого ланча, внезапного прихода гостей или вечернего перекуса перед телевизором. Это не просто прибор, а источник вдохновения и гарантия того, что каждый ваш день будет начинаться с чего-то вкусного и прекрасного. Подарите себе и своей семье мгновения гастрономического удовольствия с минимальными усилиями.
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