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Бутербродница Kitfort КТ-3667 купить с доставкой в Москве
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Бутербродница Kitfort КТ-3667

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Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 1
Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 2
Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 3
Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 4
Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 5
Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
750 Вт
Сменные панели
нет
  • Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 1
  • Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 2
  • Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 3
  • Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 4
  • Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 5
  • Бутербродница Kitfort КТ-3667 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660675
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебристый
Основной цвет
черный
Прочее
антипригарное покрытие
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
750 Вт
Сменные панели
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
фиксатор ручек и крышки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Бутербродница Kitfort КТ-3667

Бутербродница Kitfort КТ-3667 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне.

Отзывы о товаре Бутербродница Kitfort КТ-3667




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебристый
Основной цвет
черный
Прочее
антипригарное покрытие
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
750 Вт
Сменные панели
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
фиксатор ручек и крышки
Страна производитель
Китай
Описание
Бутербродница Kitfort КТ-3667 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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