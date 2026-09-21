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Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый купить с доставкой в Москве
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Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый

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Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 1
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 2
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 3
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 4
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 5
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 6
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 7
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 8
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 9
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 10
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 11
Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
1200 Вт
Количество порций
4
Управление
механическое
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 1
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 2
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 3
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 4
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 5
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 6
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 7
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 8
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 9
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 10
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 11
  • Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703519
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вафельница
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор работы
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
1200 Вт
Количество порций
4
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
1
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х13
Вес, кг.
2.72

Описание товара Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый

Готовьте вкусные и ароматные вафли вместе с вафельницей Hyundai HYSM-4140. Она работает с максимальной мощностью 1200 Вт и имеет нагревательную электрическую спираль. Вы сможете сэкономить время на готовку и приготовить сразу четыре вафли, а индикатор включения укажет на готовность вафельницы к работе. Тесто не будет вытекать за пределы пластин благодаря надежному фиксатору крышки. Для более комфортного использования предусмотрена ненагревающаяся ручка. Благодаря антипригарному покрытию вафли будут сниматься быстро и не пригорят. Корпус изготовлен из бакелита и высококачественного пластика – он легко переносит высокие температуры. Вы сможете укладывать вафельницу на любую сторону, а противоскользящие полоски обеспечат устойчивость на любой поверхности.

Отзывы о товаре Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вафельница
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор работы
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
1200 Вт
Количество порций
4
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
1
Функции и особенности
защита от перегрева
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Готовьте вкусные и ароматные вафли вместе с вафельницей Hyundai HYSM-4140. Она работает с максимальной мощностью 1200 Вт и имеет нагревательную электрическую спираль. Вы сможете сэкономить время на готовку и приготовить сразу четыре вафли, а индикатор включения укажет на готовность вафельницы к работе. Тесто не будет вытекать за пределы пластин благодаря надежному фиксатору крышки. Для более комфортного использования предусмотрена ненагревающаяся ручка. Благодаря антипригарному покрытию вафли будут сниматься быстро и не пригорят. Корпус изготовлен из бакелита и высококачественного пластика – он легко переносит высокие температуры. Вы сможете укладывать вафельницу на любую сторону, а противоскользящие полоски обеспечат устойчивость на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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